Retrocede la inversión durante agosto

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Retrocede la inversión durante agosto

Ciudad de México.- Los principales motores de la economía reportaron resultados divergentes durante agosto de 2025, mientras la inversión física retrocedió, el consumo privado interno ganó terreno, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción reportó una caída mensual de 2.7% en el octavo mes del año, luego de registrar un crecimiento de 1.4% en julio.

Este resultado se debió a que la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 3.1% en agosto pasado, su mayor caída mensual en lo que va del año. La de origen nacional subió 0.7%, mientras que la importada se contrajo 5.2%, debido al desplome de 13.6% en equipo de transporte.

Por su parte, la inversión en construcción reportó un retroceso mensual de 1.5%, ligando tres meses a la baja. 

A diferencia de la inversión, el otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un aumento mensual de 0.6% en agosto, después de un retroceso de 0.2% en julio. El consumo de bienes y servicios nacionales observó un avance mensual de 0.8%. 

