Aumentan exportaciones

Ciudad de México.- A pesar de la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, el valor de las exportaciones mexicanas en agosto creció y ligó tres meses al alza, indican los datos oportunos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ventas totales de mercancías al exterior del país reportaron un aumento anual de 7.4% durante el octavo mes del año luego de un incremento de 4.0% en julio y de 10.6% en junio.

Así es como el valor de las exportaciones alcanzó los 55.7 mil millones de dólares en agosto, cifra integrada por 54 mil 80 millones de ventas no petroleras y mil 638 millones del resto.

El dinamismo del mes pasado se debió al crecimiento de las exportaciones no petroleras a tasa anual de 8.9%.

En contraste, las petroleras siguen mostrando gran debilidad, al caer 26.3%.

Al interior, el crecimiento de las exportaciones no petroleras estuvo impulsado por el componente manufacturero, con un crecimiento anual de 9.0%, que a su vez se explicó principalmente por las ventas manufactureras distintas al sector automotriz, que crecieron 14.4.%.

Por su parte, las exportaciones automotrices mostraron una contracción de 1.2%, afectadas por los aranceles sectoriales impuestos por Estados Unidos a dicho sector.

Resultado de lo anterior, la información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de mil 943 millones de dólares en agosto, saldo que se compara con el déficit de 5 mil 844 millones observado en el mismo mes de 2024.