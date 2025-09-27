Reabre Apple tienda insignia en Japón

Tokio, Japón.- La tienda Apple de Ginza, en el corazón de Tokio y el primer local que la empresa de la manzana mordida estableció en el extranjero hace ya más de 20 años, reabrió este viernes después de tres años de reforma entre una gran expectación que llevó a cientos de personas a congregarse desde medianoche para visitarla.

El CEO de la tecnológica estadounidense, Tim Cook, se desplazó al país asiático para la ocasión y asistió a la apertura a las 10:00 hora local, donde pasó unos veinte minutos saludando a los clientes y fotografiándose con ellos.

“Apple Ginza ocupa un lugar especial en nuestros corazones como nuestra primera tienda minorista fuera de los EE. UU. y su apertura hace más de veinte años marcó un nuevo capítulo en cómo nos conectamos con nuestros clientes en todo el mundo”, señaló Tim Cook.

La tienda ocupa las primeras cuatro plantas del edificio, en las que los clientes pueden adquirir toda la línea de productos Apple, incluyendo tabletas iPad y ordenador Mac, y donde también se da soporte a un servicio de reparación de dispositivos.

La emblemática tienda de Apple en el céntrico barrio tokiota, un área exclusiva en la que se encuentra el terreno más caro de Japón, abrió sus puertas en 2003 y durante años fue escenario mediático de los multitudinarios lanzamientos de productos de la compañía.