Banxico baja tasa de interés a 7.25%

Ciudad de México.- Si bien la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) disminuyó su tasa de interés en 25 puntos base a 7.25%, tal y como lo esperaba la mayoría de los participantes del mercado, hacia delante podría poner pausa al ciclo de recortes.

Es la tercera vez consecutiva que reduce en un cuarto de punto la referencia que sirve para determinar el costo del dinero prestado. Pero en lo que va de 2025 van siete ocasiones en las que disminuyó el objetivo para la tasa de interés interbancaria (TII); tres de 25 puntos base y cuatro de medio punto.

Analistas observaron que en el anuncio de política monetaria hubo un cambio en la guía prospectiva dando a entender que ya se está pensando en hacer un alto.

BNP Paribas prevé un recorte más y último de 2025 para iniciar 2026 sin cambios en el primer trimestre ante choques tradicionales cuando hay inicio de año nuevo.

En un reporte de Banco Base elaborado por la directora de Análisis Económico, Gabriela Siller, destacó que Banxico señaló que van a “valorar” un ajuste en su próxima reunión. Lo anterior, dijo, significa una modificación al lenguaje del comunicado anterior cuando se mencionaba que “valorarían recortes adicionales”.

El economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), Alejandro Saldaña, subrayó la reacción del peso al fortalecerse ante el dólar.