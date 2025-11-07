Oleada de despidos en sector maquila

Ciudad de México.- Las maquiladoras están llevando a cabo una ola de despidos sin precedente debido a la incertidumbre comercial, los aranceles y la automatización de procesos, así como los costos relacionados con el salario mínimo y cambios en las regulaciones, dijeron empresarios.

Los establecimientos manufactureros con el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) tenían contratados un total de 2.8 millones de empleados, técnicos y obreros durante agosto, 4% o 119 mil plazas menos que en el mismo mes del año pasado.

Hay diversos factores externos e internos que explican la disminución sustantiva de empleos, como el freno en la inversión, indicó el director nacional del Comité Relación México-Estados Unidos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Israel Morales.

También se debe al proteccionismo del gobierno de Donald Trump, que busca el regreso de las fábricas que salieron de Estados Unidos mediante la aplicación de aranceles, lo que impacta en la demanda de manufacturas producidas en México, donde los corporativos evalúan trasladar los mayores costos al consumidor, dijo Morales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Index agregó que la caída de 4% en el empleo de la industria del ensamble también se deriva de la posible reducción del tiempo efectivo de trabajo ante la propuesta de disminuir paulatinamente la jornada laboral.

Recordó que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la automatización podría generar la pérdida de hasta 190 millones de empleos en el mundo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz Pineda, dijo que las maquiladoras enfrentan cambios en la normativa fiscal, como ajustes en precios de transferencia mediante la implementación del método “safe harbor”.

“Los cambios fiscales han generado incertidumbre y podrían afectar el empleo y el movimiento de carga en el sector”, advirtió.

Por su parte, el estudio Nearshoring and Mexico’s State of Logistics 2025, elaborado por la consultora Kearney, encontró que los empresarios están preocupados por la disminución de la jornada laboral y el aumento de costos de mano de obra.