Mantiene SSPC operativo vial en panteones capitalinos

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que este lunes se mantiene activado el operativo de Día de Muertos en los distintos panteones.

La Policía de la Capital realiza labores de seguridad y vialidad en las inmediaciones de los cementerios del Saucito, Españita y Valle de los Cedros.

En el panteón El Saucito, hay cierres en av. Fray Diego de la Magdalena, entre López Hermosa y Vasco de Quiroga, así como Vasco de Quiroga, entre Fray Diego de la Magdalena y calle 2.

En el panteón Españita, hay restricción de circulación en Prolongación Constitución, entre Camino Antiguo a Españita y República de Bolivia, así como en los cruces con Camino Antiguo a Españita y Prolongación Galileo.

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En el panteón Valle de los Cedros, el acceso vehicular al cementerio está cerrado, se utilizan como rutas alternas las calles Río Azul y av. Granjas, así como Saturno, av. Mezquital y Camino Antiguo a Mexquitic.