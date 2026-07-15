Rodrigo Molina logra beca "Arquitecto Marcelo Zambrano 2026"

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Cemex dio a conocer que Rodrigo Jerónimo Molina Rueda fue seleccionado como beneficiario de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano 2026, tras un proceso de evaluación en el que participaron 52 aspirantes y cuya decisión estuvo a cargo de un jurado conformado por reconocidos arquitectos mexicanos.

La Beca Arquitecto Marcelo Zambrano es considerada una de las más importantes a nivel internacional en el ámbito de la arquitectura y la más completa de su tipo en México y América Latina. El apoyo contempla hasta dos millones de pesos para realizar estudios de posgrado en el extranjero, con recursos suficientes para que el estudiante pueda dedicarse de tiempo completo a su formación. Como parte de este programa, Molina Rueda cursará el *Master of Architecture (MArch) Environmental Design* en la *University of Calgary*, en Canadá.

Rodrigo Molina Rueda, de 29 años, es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2024 creó Baliza Studio, despacho enfocado en el diseño de vivienda unifamiliar, multifamiliar y edificios públicos, con énfasis en paisaje, diseño sistémico e investigación aplicada.

Previamente desarrolló su actividad profesional en CO Arquitectura, donde encabezó proyectos de vivienda horizontal y desarrollos comerciales. También colaboró en R-Zero Studio y Arquimia, además de integrarse a MMMZS Collective, colectivo internacional dedicado a proyectos arquitectónicos.

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A lo largo de su carrera ha obtenido primeros lugares en concursos internacionales de arquitectura realizados en Corea del Sur, China y Filipinas, con propuestas que han sido reconocidas por su innovación y calidad, además de ser construidas o exhibidas en muestras internacionales.

Desde hace 19 años, la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano promueve la especialización de arquitectos mexicanos mediante estudios de posgrado en universidades de prestigio internacional. El programa busca preservar el legado del arquitecto Marcelo Zambrano e impulsar la formación de profesionales que aporten al desarrollo de la arquitectura en México.

El jurado responsable de la selección estuvo integrado por los arquitectos Alejandro Rivadeneyra, Augusto Quijano, Diego Ricalde, Fernanda Canales, Isaac Broid, Javier Sánchez, Mauricio Rocha y Jimena Hogrebe, presidenta del Consejo de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano.

Cemex señaló que, en el contexto de sus 120 años de presencia en México, mantiene su compromiso con el impulso a nuevas generaciones de arquitectos mediante iniciativas enfocadas en el conocimiento y la innovación para contribuir al desarrollo de mejores comunidades.