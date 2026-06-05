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Valores

BMV sufre baja de 1.31%

Acumula cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones

Por EFE

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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BMV sufre baja de 1.31%
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves un caída del 1,31 % para acumular cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 67.392,19 unidades.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas en los mercados del mundo, con la excepción del Nasdaq Composite en Estados Unidos que perdió un ligero 0,09 %", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,29 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      Por su parte, Wall Street cerró este jueves mixto tras una sesión marcada por los cambios en las carteras de los inversores, que apostaron por acciones de salud y finanzas ante las dudas renovadas sobre la sostenibilidad del ´boom´ de la inteligencia artificial (IA).

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      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 1,73 %, hasta 51.562 puntos y el S&P 500 ascendió un 0,41 %, hasta 7.584 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq viró al rojo y bajó un leve 0,09 %, hasta 26.830 enteros.

      En otros mercados, el petróleo de Texas (WTI), retrocedió un 3,1 %, hasta 93,04 dólares el barril, tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán.

      El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en agosto, bajó este jueves un 2,84 %, hasta situarse en los 95,03 dólares, tras el alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano, que renovó el optimismo entre los inversores sobre un fin cercano del conflicto en Oriente Medio.

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