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México gana arbitraje en caso minero

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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México gana arbitraje en caso minero
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      Ciudad de México.- La Secretaría de Economía dio a conocer este jueves que México ganó un arbitraje internacional ante un organismo del Banco Mundial (BM), iniciado por la empresa de Estados Unidos, Silver Bull Resources, Inc. que en 2023 presentó una reclamación por más de 315 millones de dólares contra el país.

      En un comunicado, la dependencia, que encabeza Marcelo Ebrard, informó que el pasado 29 de mayo, el Tribunal Arbitral resolvió por unanimidad el caso a favor del país, al rechazar la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo de un proyecto de la compañía en Sierra Mojada, Coahuila.

      Además, el tribunal consideró que no tenía competencia, por lo que desestimó los reclamos de Silver Bull.

      La empresa estadounidense argumentaba que entre los años 1996 y 2002 adquirió diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, pero desde septiembre de 2019 una cooperativa local, con el supuesto apoyo de autoridades locales, frustró el desarrollo de un  importante proyecto.

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      A su vez, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron de forma razonable frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada.

      Señaló que los reclamos estaban prescritos o fuera del alcance del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que Silver Bull carecía de la capacidad técnica y financiera para el proyecto.

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