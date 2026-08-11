En julio se perdieron 19 mil 550 empleos

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Ciudad de México.- La economía nacional perdió 19 mil 550 empleos formales en julio en comparación con junio pasado debido en parte a la estacionalidad asociada al fin del ciclo escolar y la etapa descendente del ciclo agrícola, reportó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mercado laboral sufrió un retroceso generalizado: los puestos temporales cayeron en 12 mil 457 plazas, mientras que los permanentes reportaron una baja de 7 mil 93 puestos.

El empleo permanente consiste en una relación de trabajo por tiempo indeterminado, mientras el eventual sólo cuenta con un vínculo laboral para una obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

El instituto que encabeza Zoé Robledo dio a conocer que tenía registradas 22 millones 760 mil personas con empleo formal a finales del mes pasado, las cuales cuentan con seguro de salud para su familia, seguro facultativo y continuación voluntaria al régimen obligatorio. Del total, 87% son plazas permanentes y 12.8% tienen carácter eventual.

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"Estamos viendo que hay una alta prudencia para hacer contrataciones. Los desafíos económicos son el factor predominante detrás de la cautela y posibles reducciones de plantilla y será determinante para definir el balance de creación de puestos formales al cierre de 2026", indicó Alberto Alesi, director de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

La generación en lo que va del año es de 243 mil 78 puestos formales, cifra aún superior a las 194 mil 788 plazas de 2025, pero que es la segunda más baja desde 2005, por lo que el ritmo de creación de empleos es más conservador que en años previos.

Al excluir a trabajadores de plataforma, ManpowerGroup destacó que se perdieron 29 mil 823 empleos durante julio.

Los trabajadores de plataforma compensaron la pérdida de puestos debido a que quienes alcanzaron el umbral de ingreso mensual llegó a 247 mil 900 personas el mes pasado, lo que permitió sumar al empleo formal 10 mil 273 personas, explicó la multinacional de servicios y soluciones de recursos humanos.

"La incorporación de trabajadores de plataforma se ha vuelto un efecto relevante en las cifras de empleo formal. Si no fuera por la incorporación de trabajadores de las plataformas, las cifras de pérdida neta de empleo habrían sido aún más desfavorables", destacó el directivo de ManpowerGroup.