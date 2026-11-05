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Economía turística crece 0.6% anual

Por EFE

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Economía turística crece 0.6% anual
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      Ciudad de México.- La economía relacionada con el turismo en México creció un 0.6% anual en el segundo trimestre de 2026, impulsada por el aumento de la producción de bienes turísticos, aunque los servicios registraron una caída, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El avance del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del aumento interanual de 6.7% en los bienes, contrarrestado por una caída del 0.9% en los servicios, detalló el instituto con base en cifras originales.

      Además, el indicador de consumo turístico creció un 0,3 % interanual de abril a junio, por un aumento del 3 % en el consumo interno, en contraste con un descenso del 13,7 % en el realizado por los extranjeros.

      Por otro lado, los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) del Inegi reportaron un avance trimestral del 0,4 % de la economía turística entre abril y junio frente a los primeros tres meses del año, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

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      Este aumento ocurrió gracias al avance trimestral de 3,3 % en bienes y pese a la caída de 0,2 % en los servicios.

      Asimismo, el consumo turístico avanzó un 0,1 % trimestral, con una subida del 0,3 % en los turistas extranjeros y se mantuvo sin cambios en los turistas internos.

      Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México.

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