Canadá pide enfrentar a China vía el T-MEC

Ciudad de México.- La Asociación de Fabricantes de Autopartes de Canadá (APMA, por sus siglas en inglés) apoya la renovación y modernización del T-MEC para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de la industria automotriz de Norteamérica frente a la competencia de China.

La posición de Norteamérica en el mercado automotriz mundial depende de la actual cooperación detallada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y probablemente se requerirá mayor cooperación en el futuro a medida que China sigue invirtiendo en la producción de vehículos eléctricos, cadenas de suministro de baterías y manufactura avanzada. Un mercado norteamericano fragmentado corre el riesgo de quedar rezagado y perder su posición de liderazgo.

“Los fabricantes chinos de autos, fuertemente subsidiados, crean una sobrecapacidad en el mercado automotriz mundial que amenaza con distorsionar el mercado y erosionar las bases industriales de los tres países que conforman el T-MEC. Además, el subsector de estampado, vital tanto para el ensamble de autos como para la fabricación de autopartes, están amenazado por estas prácticas comerciales desleales”, expuso APMA.