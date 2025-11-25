Canadá pide enfrentar a China vía el T-MEC
Ciudad de México.- La Asociación de Fabricantes de Autopartes de Canadá (APMA, por sus siglas en inglés) apoya la renovación y modernización del T-MEC para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de la industria automotriz de Norteamérica frente a la competencia de China.
La posición de Norteamérica en el mercado automotriz mundial depende de la actual cooperación detallada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y probablemente se requerirá mayor cooperación en el futuro a medida que China sigue invirtiendo en la producción de vehículos eléctricos, cadenas de suministro de baterías y manufactura avanzada. Un mercado norteamericano fragmentado corre el riesgo de quedar rezagado y perder su posición de liderazgo.
“Los fabricantes chinos de autos, fuertemente subsidiados, crean una sobrecapacidad en el mercado automotriz mundial que amenaza con distorsionar el mercado y erosionar las bases industriales de los tres países que conforman el T-MEC. Además, el subsector de estampado, vital tanto para el ensamble de autos como para la fabricación de autopartes, están amenazado por estas prácticas comerciales desleales”, expuso APMA.
no te pierdas estas noticias
Inflación en SLP supera el 4%
El Universal
La inflación anual en el país alcanzó el 3.61%, pero en varias ciudades esa cifra fue mayor