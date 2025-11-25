El peso cae ante dólar 4 centavos

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.51 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.19% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de “Bloomberg”.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.99 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.21% o 4 centavos por arriba del cierre del viernes pasado.

La depreciación del peso ocurrió a la par del fortalecimiento de la divisa estadounidense debido a un incremento de la demanda por dólares por el cierre del mes, a medida que se re balancean portafolios de inversión en un contexto de mayor riesgo, particularmente en el mercado de capitales, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En Estados Unidos, el Dow Jones registró un avance de 0.44%, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones. El Nasdaq Composite mostró un alza de 2.69%, la mayor ganancia desde el 12 de mayo.

Por su parte, el S&P 500 subió 1.55%, siendo el mayor aumento desde 13 de octubre.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.04%, avanzando en tres de las últimas cuatro sesiones. Al interior, resaltaron las alzas de las emisoras: Industrias Peñoles, con un aumento de 4.58%; Grupo Carso, 4.42%; Grupo México, 4.39%; Genomma Lab, 4.00%; y Banco el Bajío, 3.45%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 131 dólares por onza, con una ganancia de 1.39%, impulsado por una creciente expectativa de que la FED recortará su tasa de interés el 10 de diciembre.