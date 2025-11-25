logo pulso
Aranceles encarecen comidas festivas

Por AP

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Aranceles encarecen comidas festivas

Chelsea, Michigan.- Old Brick Farm, donde Larry Doll cría pollos, pavos y patos, tuvo suerte esta temporada de Acción de Gracias.

La pequeña granja de Doll al oeste de Detroit no tuvo casos de gripe aviar, a pesar de un brote aún en desarrollo que mató a más de dos millones de pavos en Estados Unidos apenas en los últimos tres meses. También evitó otra enfermedad, el metapneumovirus aviar, que hace que los pavos pongan menos huevos.

Se espera que el descenso de la población haga que los precios mayoristas del pavo aumenten un 44% este año, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A pesar del aumento, muchas tiendas están ofreciendo pavos con descuento o incluso gratis para suavizar el posible impacto en los presupuestos de las comidas de Acción de Gracias. 

Pero incluso si el pavo es más barato que el año pasado, los ingredientes para preparar el resto de la cena festiva pueden no serlo. Los aranceles sobre el acero importado, por ejemplo, han aumentado los precios de los productos enlatados.

Los aranceles de Donald Trump sobre el acero y el aluminio importados también están elevando los precios. Farok Contractor, profesor distinguido de gestión y negocios globales en la Escuela de Negocios de Rutgers, dijo que los clientes están pagando de 10 a 40 centavos más por lata cuando las empresas trasladan el costo total de los aranceles.

