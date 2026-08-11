China impone cuota a nuez mexicana
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Ciudad de México.- El gobierno de Xi Jinping informó que tras una investigación contra las importaciones de nuez pecana fresca de México se concluyó que entra a territorio chino en condiciones desleales, por lo que se le impondrá una cuota compensatoria de entre 17.8% y 51.6%.
La Sría. de Economía dijo que buscará evitar la aplicación de esa cuota contra las exportaciones mexicanas de dicha semilla, ya que aún se espera el fallo definitivo.
Los exportadores mexicanos tienen un plazo de 10 días para responder a la resolución preliminar del gobierno chino, por lo que, las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural trabajarán en la defensa de las empresas y se mantendrán en coordinación y en contacto entre ellas y con la Embajada de México en China.
El pasado 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Comercio de la República Popular de China publicó el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de nueces.
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Asimismo, la Secretaría de Economìa aseguró que se tiene conocimiento de que hay "un volumen importante" que se exporta a Estados Unidos, que desde ahí se reexporta a China, por lo que los exportadores estadounidenses estarán sujetos a una cuota de 54.3%.
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