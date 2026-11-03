Cierran por ahora KFC y Taco Bell en Puerto Rico

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San Juan, Puerto Rico.- Todos los restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico han cerrado temporalmente después de que la empresa matriz Yum! Brands pusiera fin a su relación con un operador con sede en la isla, anunciaron funcionarios el lunes.

¡Mmm! Brands, con sede en el estado de Kentucky, informó que tomó la "difícil decisión de poner fin a su relación" con Encanto Restaurants porque esa empresa "ya no puede operar de una manera que cumpla con nuestros estándares".

"Seguimos profundamente comprometidos con Puerto Rico y estamos trabajando lo más rápido posible para volver a recibir a nuestros clientes en nuestros restaurantes", dijo Yum! Brands en un comunicado de prensa compartido con The Associated Press.

KFC Puerto Rico y Taco Bell Puerto Rico indicaron que están trabajando para encontrar un nuevo socio. "Esperamos poder volver a servirles muy pronto", escribió KFC Puerto Rico en su cuenta de Instagram.

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El primer restaurante KFC de Puerto Rico abrió en 1967, mientras que Encanto Restaurants comenzó a operar Taco Bell en 1985, según la empresa.

Encanto Restaurants también opera restaurantes Pizza Hut e IHOP en el territorio de Estados Unidos. En total, opera 180 restaurantes en la isla y emplea a más de 3.000 personas.