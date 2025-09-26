Amazon pagará 2,500 mdd a FTC

Seattle.- Amazon ha alcanzado un acuerdo histórico de 2,500 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio, que le acusaba de engañar a los clientes para que se inscribieran en Prime y dificultarles la cancelación.

La empresa de Seattle pagará 1,000 mdd en multas civiles, la multa más grande en la historia de la agencia conocida como la FTC, y 1,500 millones se pagarán a los consumidores que fueron inscritos involuntariamente en Prime o que fueron disuadidos de cancelar sus suscripciones, informó la agencia el jueves. Los clientes elegibles de Prime incluyen aquellos que pueden haberse inscrito en una membresía a través del “Pago en una sola página” de la compañía entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

La Comisión Federal de Comercio demandó a Amazon en el Tribunal de Distrito en Seattle hace dos años, alegando más de una década de violaciones legales. Eso incluyó una violación de la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea, una ley de 2010 diseñada para asegurar que las personas sepan por qué están siendo cobradas en línea.

Amazon Prime ofrece a los suscriptores beneficios que incluyen envíos más rápidos, transmisión de video y descuentos en Whole Foods por una tarifa de 139 dólares anuales, o 14,99 .ólares al mes.

Es una parte clave y en crecimiento del negocio de Amazon, con más de 200 millones de miembros. En su último informe financiero, la compañía informó en julio que registró más de 12,000 mdd en ingresos netos por servicios de suscripción, un aumento del 12% respecto al mismo período del año pasado.