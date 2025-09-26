Tasa de Banxico disminuye al 7.50%

Ciudad de México.- Por segunda vez consecutiva en lo que va de año, el Banco de México (Banxico) decidió por mayoría recortar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base.

Así, la referencia que se toma en cuenta para determinar el costo del dinero pasó de 7.75% a 7.50%, tasa similar a la existente entre mayo y junio de 2022, cuando todavía se padecían los estragos de la pandemia por Covid-19.

La modificación se da a una semana de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos redujo, por primera vez en el año, los tipos de interés para los fondos federales en un cuarto de punto hacia un rango de 4% a 4.25%.

De igual forma, luego de que el miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación se aceleró a 3.74% durante la primera quincena de septiembre y fue el mayor registro desde junio pasado.

Con este ajuste, la tasa de Banxico es la mitad de su par en Brasil, donde la referencial yace en 15% y la inflación llegó a 5.13% en agosto, y también está por debajo del rendimiento de 9.25% que ofrece la autoridad de Colombia ante un incremento en los precios al consumidor de 5.1% el mes pasado.

Entre los países en América Latina que también poseen bancos centrales autónomos, México ofrece más intereses que Chile y Perú, donde sus principales tasas se encuentran en 4.75% y 4.25%, respectivamente, y el mes pasado el país que gobierna Gabriel Boric reportó una inflación de 4% y el que preside Dina Boluarte tuvo una de apenas 1.1%.

La disminución de la institución que gobierna Victoria Rodríguez ya estaba descontada por los analistas, indica la más reciente encuesta de Citi, en la que 37 de las 38 participantes anticipó ese movimiento para el anuncio de Banxico de ayer.

Citi reveló que los analistas que consulta proyectan que, al cierre de 2025, la tasa de Banxico termine en 7% y para el siguiente año descienda a 6.5%.

Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortes adicionales requerirán de señales claras de que la inflación subyacente y las expectativas de inflación están en camino a la meta de 3% que se plantea el Banco de México.