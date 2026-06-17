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Transporte de personal derriba poste en carretera 57

Después quedó en el desnivel que divide la carretera; no hubo lesionados

Por Redacción

Junio 17, 2026 08:38 a.m.
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Transporte de personal derriba poste en carretera 57
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      Una camioneta de transporte de personal protagonizó un accidente la mañana de este martes sobre la carretera 57, en el tramo hacia Matehuala, dejando únicamente daños materiales.

      El percance ocurrió antes de las 7:00 horas, cuando la unidad circulaba por los carriles centrales con dirección al Distribuidor Juárez. Metros antes de llegar al puente de Acceso Norte, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactándose contra un poste metálico de alumbrado público, el cual fue derribado por la fuerza del choque.

      Tras el impacto, la camioneta terminó en el desnivel que divide ambos sentidos de circulación de la vía. Al lugar acudieron peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

      Posteriormente, la unidad fue retirada con apoyo de una grúa y trasladada a una pensión para su resguardo. No se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales.

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