Compradores aprovechan Black Friday

Nueva York.- El panorama económico no ha sido muy talentoso: la contratación ha sido débil. Los consumidores han enfrentado el aumento de los precios de la carne. Los despidos se extienden por las empresas.

Pero a pesar de esas preocupaciones, los compradores acudieron en masa a las tiendas el Black Friday, y algunos incluso bebían champán mientras buscaban descuentos en el día que, normalmente, da inicio a la temporada de compras navideñas.

Justo en las afueras de Nueva Orleans, los compradores inundaron el Lakeside Shopping Center para ver qué ofertas podían encontrar. El centro comercial ofrece champán a los tradicionalistas del Black Friday mientras compran, siempre que tengan un recibo de al menos 50 dólares.

“Beber y comprar es lo mejor, así que, para mí, eso es algo típico de Nueva Orleans”, dijo Lacie Lemoine, quien fue de compras con su abuela, una tradición anual que han mantenido a pesar de que sus presupuestos hay disminuido.

En la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, Nueva York, los clientes que entraron poco después de las 6 de la mañana, hora de apertura de la tienda, encontraron grandes descuentos en ropa, zapatos, ropa de cama y cosméticos. El departamento de calzado descontó todo hasta un 50%.