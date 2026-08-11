Crece sector de autopartes

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Ciudad de México.- De enero a mayo, la producción de autopartes alcanzó un valor de 52 mil 878 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo de 2025, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Esta cifra se acerca mucho a los 53 mil 081 millones de dólares que alcanzó en el mismo periodo de 2024, cuando se registró un año récord para los fabricantes de componentes.

En mayo, la producción de autopartes creció 6.9% al ubicarse en 10 mil 905 millones de dólares.

En México, 52% de la producción de autopartes corresponde a partes eléctricas, transmisiones y embragues; telas, alfombras y asientos; partes para motor y motores a gasolina.

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La fabricación de motores a gasolina incrementó 39% y las partes eléctricas un 11.4%, de enero a mayo. Lo que significa que la diversificación en la producción de vehículos no se está dando en un solo sentido, es decir, no solo crece la producción de vehículos eléctricos e híbridos, sino también la de vehículos a gasolina.

Hasta mayo, los estados con la mayor producción de autopartes fueron: Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Tamaulipas.

La INA destacó que el 87% de la producción de autopartes se exporta hacia Estados Unidos; mientras que de la Unión Americana se importa el 47% de las autopartes y de China un 15%.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó una disminución de 2.2% en la producción automotriz con 302 mil 673 vehículos en julio; mientras que las exportaciones retrocedieron 9.7%, con el envío de 261 mil 534 unidades.