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CIUDAD DE MÉXICO.- Como muestran los datos históricos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el último trimestre representó 29% de las unidades comercializadas en 2025. Este porcentaje ha crecido en los últimos cinco años.

En 2021, octubre, noviembre y diciembre representaron 25% de ventas y en 2022, 2023 y 2024 alcanzaron 28%.

"La actividad del mercado refleja la relevancia de esta temporada. Recordemos que en noviembre de 2025 se vendieron 149 mil 024 vehículos ligeros en México y en diciembre, 155 mil 316, el mayor volumen mensual de ese año", comenta Ken Charles, director digital de la financiera MStar, en un reporte.

El crecimiento en la comercialización viene también potenciado por una mayor agresividad en el financiamiento como se ve en los datos de este año donde ya se han acumulado un millón 287 mil 225 de unidades vendidas según datos de Inegi.

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Son varios los motivos que propician este comportamiento del mercado.

"El cierre de año puede abrir una oportunidad para quien ya planeaba comprar un vehículo. Para aprovecharla, hay que revisar cuánto se pagará en total y si ese compromiso seguirá siendo manejable después de los gastos de diciembre", plantea Charles.

De acuerdo con el experto, estos son los principales factores que favorecen la venta y la compra de unidades en esta temporada.

1. Promociones. Las campañas de fin de año pueden incluir descuentos sobre el precio, bonificaciones o beneficios asociados al financiamiento. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoce que las ofertas que suelen realizar las agencias al terminar el año pueden representar una oportunidad para adquirir un automóvil nuevo a menor precio.

El ahorro, sin embargo, depende en gran medida de las condiciones de cada operación. Un bono puede estar sujeto a contratar una financiera específica, aportar un determinado enganche o elegir un plazo particular.

Por ello, resulta útil solicitar cotizaciones por escrito y comparar el precio

final, las comisiones, los seguros y el monto total a pagar.

2. Distintos años y modelos. La renovación de inventarios merece atención al comparar vehículos disponibles. Si una entidad ofrece condiciones especiales para una unidad del año modelo anterior, el comprador puede evaluar si el descuento compensa las diferencias frente a la versión más reciente.

La revisión debe considerar equipamiento, seguridad, garantía y necesidades de uso. También conviene confirmar el año modelo que aparecerá en la factura y la fecha de entrega. La oportunidad depende de la unidad disponible y de sus condiciones concretas.