Detecta Hacienda facturas apócrifas

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, advirtió que no habrá espacio para seguir defraudando al país por lo que darán la batalla en todos los frentes.

Al participar en una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con mira a dictaminar la miscelánea fiscal 2026, la funcionaria informó que en lo que va del 2025 detectaron y denunciaron operaciones simuladas por medio de facturas falsas por un monto de cinco mil 600 millones de pesos.

Mientras que en los últimos dos años presentaron más de 100 querellas por más de 16 mil millones de pesos vinculados a hidrocarburos.

“Desde la Procuraduría Fiscal defenderemos las reformas que sean aprobadas con la garantía que dará la batalla máxima en todos los frentes: en los tribunales, en las auditorías y en la supervisión cotidiana”, sentenció.

En este sentido, resaltó que el mensaje es claro: en México ya no habrá espacio para la simulación fiscal ni para la impunidad.

Grisel Galeano aseguró que durante años las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos que debían invertirse en educación, salud e infraestructura e incluso que se tenían que haber repartido a las entidades federativas.