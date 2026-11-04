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Venta de vehículos nuevos aumenta 3.1% en octubre

Nissan y General Motors incrementaron sus ventas en 8% y 10%, mientras otras marcas bajaron

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 11:14 a.m.
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Venta de vehículos nuevos aumenta 3.1% en octubre
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      En octubre, se comercializaron 137 mil 438 vehículos nuevos, un 3.1% más que en octubre del año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Crecimiento en ventas de vehículos nuevos en México

      Mientras que en el periodo enero-octubre, se vendieron un millón 287 mil 268 vehículos nuevos, lo que representa un avance de 5% respecto al mismo periodo de 2025.

      En octubre, las marcas que reportaron el mayor crecimiento en ventas fueron: Geely con 76%; Land Rover, 72%; Jetour-Soueast, 52.5%; Alfa Romeo, 38%; y Mercedes Benz, 23%.

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      Caídas y repuntes en el mercado automotriz mexicano

      En tanto, las automotrices con el mayor volumen de venta en el mercado mexicano: Nissan y General Motors incrementaron sus ventas un 8% y 10%, respectivamente.

      Por el contrario, las automotrices que registraron la mayor caída en ventas en octubre fueron: Peugeot, -34.5%; Great Wall Motor, -25.2%; Changan, -24%; Volvo, -21%; GAC, -19.5%; y Suzuki, -19.7%.

      Toyota también tuvo un retroceso de -12.4% en ventas; Mitsubishi, -11.6%; Honda, -8%; y Volkswagen, -6.5%.

      Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) comentó que, en comparación con septiembre, las ventas de autos nuevos registraron un incremento de 7 mil 762 unidades, es decir un avance de 6%.

      Mientras que el nivel de comercialización de enero-octubre fue superior a las ventas en similar periodo de 2016, año récord, colocándose un 2.2% por arriba del millón 259 mil 645 unidades comercializadas entonces.

      "Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en octubre fue superior a lo estimado por AMDA", destacó.

      En tanto, el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.6% y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un decremento anual de -0.8%, con datos a la primera quincena de octubre.

      En cuanto al desempeño económico, se registra una expectativa de crecimiento del PIB para México de 1.5% en 2026, conforme a la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado dirigida por el Banco de México. Mientras que para 2027 la previsión es de 1.8%.

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