logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Empresas acusadas por EU ya no operan

Por El Universal

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Empresas acusadas por EU ya no operan

Ciudad de México.- Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las sanciones contra CIBanco, Finamex y Vector Casa de Bolsa, dichas firmas han dejado de operar, con lo que el proceso ha terminado, dijo el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce.

“Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena. Todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, indicó. Entrevistado al finalizar la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 en el Monumento a la Revolución, enfatizó que las instituciones trasladaron sus activos a otras firmas y, en el caso de CIBanco, se encuentra ya en proceso de liquidación.

“Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”.

Como aprendizaje, agregó, queda que la banca e instituciones financieras en México deben cuidar sus estándares de operación y entender el riesgo en el que se desempeñan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Estar muy alerta, seguir las reglas lo mejor que se pueda y entender que tienes que pensar más allá. Tienes que ver tu ambiente de riesgo, tienes que entender tus riesgos, invertir, crear una cultura de riesgos en la institución y gremio”, dijo Jorge Arce.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inflación cae a 3.63%
Inflación cae a 3.63%

Inflación cae a 3.63%

SLP

El Universal

El indicador bajó más de lo previsto en la primera quincena de octubre debido a las lluvias

Empresas acusadas por EU ya no operan
Empresas acusadas por EU ya no operan

Empresas acusadas por EU ya no operan

SLP

El Universal

Incremento en el precio del petróleo fortalece la divisa mexicana
Incremento en el precio del petróleo fortalece la divisa mexicana

Incremento en el precio del petróleo fortalece la divisa mexicana

SLP

El Universal

La divisa mexicana muestra una apreciación tras el alza en el precio del petróleo, proporcionando estabilidad en los mercados.

Peso se aprecia tras conocer los datos de inflación
Peso se aprecia tras conocer los datos de inflación

Peso se aprecia tras conocer los datos de inflación

SLP

El Universal