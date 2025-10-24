Empresas acusadas por EU ya no operan

Ciudad de México.- Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las sanciones contra CIBanco, Finamex y Vector Casa de Bolsa, dichas firmas han dejado de operar, con lo que el proceso ha terminado, dijo el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce.

“Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena. Todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, indicó. Entrevistado al finalizar la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 en el Monumento a la Revolución, enfatizó que las instituciones trasladaron sus activos a otras firmas y, en el caso de CIBanco, se encuentra ya en proceso de liquidación.

“Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”.

Como aprendizaje, agregó, queda que la banca e instituciones financieras en México deben cuidar sus estándares de operación y entender el riesgo en el que se desempeñan.

“Estar muy alerta, seguir las reglas lo mejor que se pueda y entender que tienes que pensar más allá. Tienes que ver tu ambiente de riesgo, tienes que entender tus riesgos, invertir, crear una cultura de riesgos en la institución y gremio”, dijo Jorge Arce.