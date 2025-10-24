Inflación cae a 3.63%

Ciudad de México.- En la primera quincena de octubre la inflación sorprendió a la baja, sobre todo por caídas mayores a las estimadas en los precios agropecuarios debido a las lluvias, explicaron especialistas.

El alza anual del nivel general de precios llegó a 3.63%, con lo que aminoró su marcha luego de hilar cuatro quincenas al alza, para ubicarse en su nivel más bajo desde la primera quincena de agosto pasado, mostraron los datos del Inegi.

El incremento estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas consultados por Citi, que era de 3.71%.

El crecimiento interanual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor puede mantenerse debajo de 4% en un contexto de lento dinamismo económico. No obstante, el panorama inflacionario es algo complejo, por lo que las próximas acciones del Banco de México (Banxico) en política monetaria deberán ser más prudentes, advirtió Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo Ve por Más.

Los productos agropecuarios registraron una inflación anual de 1.06% en la primera mitad de octubre, su segunda quincena al hilo de desaceleración. Además, los precios de frutas y verduras retrocedieron 8.38% anual, su novena quincena de contracción, que continuará el resto del año, estimaron especialistas de Grupo Financiero Base.

Entre los bienes del campo con importantes disminuciones anuales destacan la calabacita, con 13.38%; nopales, 9.12%; uva, 9.48%; cebolla, 7.27%, y melón, 5.05%.

La inflación de productos pecuarios se ubicó en 8.27%, manteniendo el comportamiento mostrado durante todo 2025, con tasas superiores a 7% y sin enviar señales de que podría moderarse.

Entre las alzas anuales más relevantes de los bienes pecuarios sobresalen la carne de res, con 18.71%; vísceras de res, 15.79%; pollo, 5.42%, y manteca de cerdo, 4.77%. En el caso de los productos del mar, el precio del pescado subió 4.68%, y el del camarón 4.45%. El índice subyacente se desaceleró ligeramente después de tocar su mayor nivel desde mayo de 2024. No obstante, lleva 10 quincenas por encima de 4%.