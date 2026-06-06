EU presiona más a los migrantes

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Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta conjunta sobre poblaciones sin autorización para trabajar y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero.

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos instó a las instituciones a estar alerta contra los riesgos que presenta la contratación ilegal de extranjeros indocumentados.

El aviso incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de estas personas.

FinCEN solicitó que las instituciones utilicen el término clave "FINANCIALINTEGRITY-2026-A002" en el campo 2 del SAR y la descripción para indicar una conexión entre la actividad sospechosa que se está denunciando y las actividades destacadas en el aviso.

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La Red anima a las instituciones y al público a denunciar cualquier información o queja sobre empleadores que están empleando o explotando a trabajadores no autorizados. La recomendación insta a los bancos a considerar el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN, por sus siglas en inglés), al aplicar procedimientos adecuados basados en el riesgo para la debida diligencia del cliente, tomando en cuenta la totalidad de los demás factores y la información disponible.

En concreto, cuando se presenta un ITIN en lugar del número de la Seguridad Social o un documento válido de autorización de empleo para obtener productos de crédito o abrir una cuenta, se recomienda a los bancos que evalúen si puede constituir un factor de riesgo.

Asimismo, acusó que los empleadores pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de estos trabajadores.