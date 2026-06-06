logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Fotogalería

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

EU presiona más a los migrantes

Alerta por contratación ilegal de indocumentados

Por El Universal

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
A
EU presiona más a los migrantes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta conjunta sobre poblaciones sin autorización para trabajar y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero.

      A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos instó a las instituciones a estar alerta contra los riesgos que presenta la contratación ilegal de extranjeros indocumentados.

      El aviso incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de estas personas.

      FinCEN solicitó que las instituciones utilicen el término clave "FINANCIALINTEGRITY-2026-A002" en el campo 2 del SAR y la descripción para indicar una conexión entre la actividad sospechosa que se está denunciando y las actividades destacadas en el aviso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Red anima a las instituciones y al público a denunciar cualquier información o queja sobre empleadores que están empleando o explotando a trabajadores no autorizados. La recomendación insta a los bancos a considerar el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN, por sus siglas en inglés), al aplicar procedimientos adecuados basados en el riesgo para la debida diligencia del cliente, tomando en cuenta la totalidad de los demás factores y la información disponible.

      En concreto, cuando se presenta un ITIN en lugar del número de la Seguridad Social o un documento válido de autorización de empleo para obtener productos de crédito o abrir una cuenta, se recomienda a los bancos que evalúen si puede constituir un factor de riesgo.

      Asimismo, acusó que los empleadores pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de estos trabajadores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica
      Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica

      Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica

      SLP

      El Universal

      El director destacó que busca reducir la dependencia de importaciones

      México gana arbitraje en caso minero
      México gana arbitraje en caso minero

      México gana arbitraje en caso minero

      SLP

      El Universal

      Reclama el CMIC adeudos de Pemex
      Reclama el CMIC adeudos de Pemex

      Reclama el CMIC adeudos de Pemex

      SLP

      El Universal

      La empresa del Estado ha saldado sólo 6.5% de las deudas con las constructoras

      BMV sufre baja de 1.31%
      BMV sufre baja de 1.31%

      BMV sufre baja de 1.31%

      SLP

      EFE

      Acumula cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones