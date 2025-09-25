logo pulso
Precios del café de grano se duplican

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Precios del café de grano se duplican

Ciudad de México.- En el último año y medio, los precios del grano de café se duplicaron lo que ha provocado un incremento de precios de esta bebida, la cual ha disparado hasta 50 pesos en algunas cafeterías.

“Desde hace año y medio sube, sube y sube (el precio del café) y no deja de subir…por eso hemos tenido que hacer ajustes en los precios” de los cafés que se venden en cafeterías, dijo el director de operaciones de café Finca Santa Veracruz, Alfonso Iñarra. En esos más de 18 meses, los precios del café de grano subieron más del doble, aproximadamente 10% al mes, añadió.

Por ello, las cafeterías que antes vendían un café americano en 20 o 40 pesos ahora lo dan en 50 o 60 pesos la taza e, incluso, hay marcas que lo dan arriba de 100 pesos.

La apertura de cafeterías en México y la llegada de cadenas estadounidenses y canadienses permitió que aumente el consumo de café en el país.

SLP

El Universal

