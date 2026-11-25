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NUEVA YORK.- El gigante tecnológico chino Huawei fue declarado culpable el martes por un jurado en los Estados Unidos de conspirar para robar secretos comerciales, además de fraude bancario, mientras la compañía crecía hasta convertirse en uno de los principales proveedores a nivel mundial de equipamiento para redes inalámbricas de telecomunicaciones.

Pero el jurado absolvió a Huawei del cargo más grave: participar en una conspiración delictiva de crimen organizado, una decisión que el abogado de la empresa calificó como un "profundo rechazo" a la narrativa del gobierno de que la compañía estaba plagada de corrupción y tenía una cultura corporativa de engañar, robar y mentir.

Los fiscales habían utilizado ese cargo —común en casos de crimen organizado y narcotráfico— para acusar a Huawei de operar ilícitamente con el fin de apropiarse de propiedad intelectual y secretos tecnológicos de competidores y socios.

Las condenas abarcaron acusación de que la empresa hizo negocios en países sancionados por Estados Unidos —incluidos Irán y Corea del Norte— e hizo declaraciones falsas a funcionarios del gobierno y bancos de Estados Unidos como parte de un esfuerzo por ocultar sus fechorías.

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En total, Huawei fue declarado culpable de 10 de los 12 cargos. El caso no involucró a acusados específicos dentro de la compañía, pero la empresa podría verse obligada a pagar millas de millones de dólares en sanciones una vez que se dé a conocer la sentencia en septiembre próximo.