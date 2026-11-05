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Hubo récord de envíos de mercancías hacia EU

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Hubo récord de envíos de mercancías hacia EU
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      Ciudad de México.- Las mercancías con la etiqueta Made in México que cruzaron hacia Estados Unidos alcanzaron los 62 mil 242 millones de dólares en septiembre, señalan cifras que el Departamento de Comercio dio a conocer este miércoles.

      Es el tercer mes seguido en que las exportaciones rebasan la marca de 60 mil millones mensuales y es el mayor dato desde que hay registro, a partir de 1985.

      México confirmó su posición como el mayor proveedor de Estados Unidos, pero también es el principal comprador de bienes fabricados en la Unión Americana, al importar 34 mil 94 millones en septiembre.

      Con este resultado, México registró con Estados Unidos un superávit histórico de 28 mil 148 millones de dólares.

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      Las exportaciones mexicanas han sido favorecidas por la demanda estadounidense de infraestructura vinculada con la Inteligencia Artificial, indicaron analistas de Actinver.

      Expertos de Banorte dijeron que el impulso de exportaciones de bienes relacionados a la IA y otras industrias del futuro será fundamental para los flujos comerciales de México en los próximos meses.

      El Departamento de Comercio de EU dio a conocer que el déficit comercial de EU cayó un 0,7 % en septiembre, hasta los 105.000 millones de dólares.

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