Inflación anual registra ligero avance

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México registró un incremento anual de 3.57% en agosto, tasa ligeramente superior al 3.51% observado en julio, frenando la baja de los últimos dos meses, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.06% durante el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, la segunda tasa más baja para dicho periodo desde 2019.

El aumento anual de precios en agosto estuvo en línea a la mediana de las expectativas de los analistas dentro del rango de entre un mínimo de 3.50% y un máximo de 3.89% previsto por las 38 instituciones financieras consultadas por Citi, de las cuales seis acertaron en su pronóstico.

productos y servicios QUE subieron en agosto

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el octavo mes del año fueron: el chile serrano con un aumento mensual de 34.94%; tomate verde, 16.71%; cebolla, 6.33%; cigarrillos, 1.41%; Universidad, 1.34%; detergentes, 0.92%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.63%; restaurantes y similares, 0.3%; y vivienda propia, 0.27%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: chayote con una contracción mensual de 21.58%; cine, 11.0%; jitomate, 11.46%; transporte aéreo, -9.76%; aguacate, -7.36%; plátanos, 5.23%; pollo, -4.62%; otras verduras y legumbres, -4.29%; material escolar, -1.55%; automóviles, -0.25%.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, reportó un alza mensual de 0.22%, con lo que su tasa anual pasó de 4.23% en julio a 4.23% en agosto.

Inflación subyacente

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.21% y anual de 4.05%, mientras los servicios aumentaron 0.23% en el mes y 4.40% respecto al mismo periodo del 2024.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó una disminución mensual de -0.47% y un alza anual de 1.38%.