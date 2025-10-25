La inflación en EU se mantiene alta

Washington.- La inflación en Estados Unidos se mantuvo alta el mes pasado, ya que los precios de la gasolina aumentan, aunque el costo de los alquileres se enfrió, lo que plantea un panorama mixto de los gastos que enfrentan los consumidores en una economía incierta donde el crecimiento parece estable pero la contratación es lenta.

Los precios al consumidor aumentaron un 3% en septiembre en comparación con el año anterior, informó el Departamento de Trabajo, el nivel más alto desde enero y un aumento respecto al 2,9% de agosto. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios básicos también subieron un 3%, una disminución respecto al 3,1% del mes anterior.

En términos mensuales, los aumentos de precios se desaceleraron: los precios al consumidor subieron un 0,3% en septiembre, frente al 0,4% del mes anterior. La inflación subyacente también se enfrió al 0,2% con respecto al 0,3% en agosto.

El citado informe sobre el índice de precios al consumidor se emite con más de una semana de retraso debido al cierre del gobierno, que ya se encuentra en su cuarta semana.

Los precios de la gasolina aumentaron un 4,1% solo en septiembre respecto al mes anterior, un factor importante de la inflación del mes pasado. Los precios de los comestibles subieron un 0,3%, menos que en agosto, y son un 2,7% más altos que hace un año.