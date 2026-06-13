Las Mipymes aceleran proceso de digitalización
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Ciudad de México.- En el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un total de 692 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya cuentan con herramientas para aceptar pagos con tarjeta, como resultado de la alianza entre la Secretaría de Economía y Visa para acelerar la digitalización de los negocios y ampliar su acceso a servicios financieros.
Durante la presentación de los avances de la iniciativa "Crece tu MIPYME con Pagos Digitales", ambas partes informaron que el programa ha permitido incorporar a miles de pequeños establecimientos al ecosistema de pagos electrónicos, con el objetivo de aprovechar la derrama económica esperada por la celebración del torneo y fortalecer su operación más allá del evento deportivo.
De acuerdo con un análisis realizado por Visa, con información proporcionada por adquirentes y agregadores participantes, una muestra de los negocios incorporados al programa registró ventas mensuales promedio con tarjeta por 16 mil 909 pesos, además de 36 transacciones al mes y un ticket promedio de 464 pesos por compra.
Detallaron que la iniciativa comenzó con la participación de BBVA, Global Payments y Getnet, pero ha evolucionado hasta convertirse en un esfuerzo de toda la industria.
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