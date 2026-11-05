Mercados suben tras elecciones

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Nueva York.- Los precios de las acciones se dispararon el miércoles en Estados Unidos después de que el partido del presidente Donald Trump perdió el control exclusivo de Washington en las elecciones de mitad de mandato.

Las acciones suelen comportarse bien en los meses posteriores a cualquier elección de mitad de mandato en Estados Unidos, sin importar quién gane. El S&P 500 avanzó 119,70 puntos, el 1,6%, a 7.688,62, con lo que registró su mejor día en tres meses. El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1.569,40 unidades, el 3%, ubicándose en 53.356,12, y el compuesto Nasdaq avanzó 364,50, el 1,4%, hasta 25.736,51.

Las acciones de propietarios de hospitales y de tiendas de descuento que atienden a estadounidenses de menores ingresos ayudaron a encabezar el repunte generalizado tras las pérdidas de los republicanos a nivel nacional. Mientras tanto, los inversionistas ven riesgos para la empresa de redes sociales de Trump, la industria de la inteligencia artificial y los negocios propiedad de Elon Musk, quien donó cuantiosamente a los republicanos.

El precio del barril de crudo Brent también se desplomó por debajo de los 95 dólares y tocó su nivel más bajo en dos meses.

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La empresa de redes sociales de Trump, Trump Media & Technology Group, fue una de las mayores perdedoras del mercado, con una caída del 24,5%.

Los negocios de Musk también enfrentaron dificultades. Tesla cayó un 3,3% y SpaceX se desplomó un 3,8%. Musk, ex alto asesor de Trump , está entre los posibles blancos de investigaciones por parte de un Congreso controlado por los demócratas.

Nvidia, la empresa de chips que rápidamente se convirtió en el símbolo de la fiebre en torno a las acciones relacionadas con la IA, se desplomó un 3,2% y fue el factor que más pesó en el S&P 500. CoreWeave, una empresa que alquila a sus clientes acceso a circuitos integrados de IA a través de la nube, cayó un 9,9%.

Los índices bursátiles subieron en la mayor parte del mundo. Las acciones avanzaron 2% en París, 2,2% en Shanghái y 1,8% en Londres. El Nikkei 225 de Japón fue una excepción y cayó 1,4%.

La Bolsa Mexicana de Valores repuntó este miércoles un 0,91 %, el segundo consecutivo, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 70.819,8 unidades, en una jornada de resultados positivos a nivel global.