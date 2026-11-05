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México exportará aguacate, otra vez

Empacadoras y trabajadores llegan a acuerdo tras la caída de los precios

Por EFE

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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México exportará aguacate, otra vez
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      Ciudad de México.- El Gobierno de México anunció que la cosecha y las exportaciones de aguacate a todos sus mercados, entre ellos EU, se reanudarán este jueves, tras un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores para resolver el conflicto originado por el desplome de los precios del fruto en el estado de Michoacán.

      Las exportaciones mexicanas de aguacate se restablecerán este jueves tras alcanzarse un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores para resolver el conflicto originado por el desplome de los precios en el estado de Michoacán, informó el Gobierno de México.

      Desde el 23 de octubre, productores michoacanos suspendieron el corte y bloquearon carreteras para exigir a las empacadoras un mejor precio por kilo. Al mismo tiempo, la detección de la plaga del barrenador del hueso del aguacate en cargamentos procedentes de otros estados obligó a destruir unas 52 toneladas de fruta.

      México es el mayor productor de aguacate del mundo y Michoacán concentra cerca del 75 % de la producción nacional. En la última temporada, el estado exportó 1.25 millones de toneladas a EU, su principal comprador, y unas 211,000 a otros mercados internacionales.

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      El pacto se alcanzó después de que el precio del kilo cayera a entre 13 y 20 pesos, un nivel que, según los productores, no cubre los costes básicos de producción.

      La secretaria de Agricultura descartó que los cargamentos de exportación enfrenten riesgos por plagas y aclaró que en 28 años de comercialización internacional Michoacán no ha registrado ningún caso de gusano barrenador en sus huertos.

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