México, muy vulnerable a ciberataques
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las recientes fallas tecnológicas y ataques cibernéticos registrados en Estados Unidos y la Unión Europea, Manuel Rivera, director general de NEKT Group, señaló que aunque México tiene una alta vulnerabilidad frente a los ciberdelincuentes, no se encuentra entre los objetivos de países como China, Corea del Norte, Rusia o Irán para realizar operaciones hostiles.
Apenas esta semana, JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, informó de un ciberataque a proveedores externos con los que trabaja, mientras que otro ataque cibernético afectó a 178 sitios web, incluido el de HSBC y la aerolínea Air France.
El lunes, usuarios de los bancos Chase, Bank of America y Wells Fargo, denunciaron problemas para acceder a sus cuentas bancarias. Los hechos ocurren en un contexto donde las fallas tecnológicas han acaparado los reflectores, lo que muchos es una mayor vulnerabilidad por el aumento de la dependencia a la tecnología.
Rivera explicó que, de acuerdo con el Cyber Threat Defense Report 2025, México es el país con el mayor porcentaje de empresas que han sufrido ataques cibernéticos exitosos, con 97%.
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Consideró que el riesgo de un ataque promovido por una nación extranjera es bajo, debido a que México no está en el radar de esos gobiernos como objetivo de operaciones cibernéticas hostiles.
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