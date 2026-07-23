Registro de celulares golpea a AT&T

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CIUDAD DE MÉXICO.- El registro de celulares impacta la suscripción de clientes de prepago. AT&T informó que registró una "disminución" en dicho segmento de un millón de usuarios en el segundo trimestre de 2026.

Al cerrar el mes de junio con 15 millones 829 mil usuarios en ese segmento, de acuerdo con los Resultados Financieros y operativos del Segundo Semestre de 2026.

En el caso de clientes de pospago hubo un crecimiento de 369 mil clientes, de 20.7% para terminar el mes de junio en 7 millones 457 usuarios.

A partir de enero, las empresas de telecomunicaciones comenzaron con el registro de mexicanos en el padrón de telefonía celular, el cual debía terminar a fines del mes de junio.

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Al solamente registrarse el 43% de las líneas, el gobierno federal postergó la fecha para registrarse. La suspensión del servicio de telefonía comenzará el 15 de agosto y hasta el 31 de diciembre de este año, dependiendo del último número de la línea celular.

"De cara a la segunda mitad del año, seguiremos enfocados en completar exitosamente el proceso de vinculación de líneas móviles", dijo la directora general de AT&T México, Mónica Aspe.

The Competitive Intelligence Unit (CIU) dijo en un reporte reciente que hay una contracción de líneas de prepago por la obligatoriedad del registro.