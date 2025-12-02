Medicinas, lo más pirateado en México

Ciudad de México.- La piratería avanza paralelamente a la industria formal, pues sigue una lógica empresarial y se profesionaliza, con mayor avance en el comercio digital, advirtió ayer la American Chamber México (AmCham).

Los farmacéuticos y dispositivos médicos se convirtieron en lo más pirateado, tras años de que la ropa y el calzado eran primeros lugares, revelan.

En el Séptimo Sondeo de Piratería de AmCham, realizado en junto con Lexia y Clarke Modet, se explicó que es un delito amplio y transversal, el cual es identificado por siete de cada 10 empresas en dos categorías de productos que comercializan.

Lo anterior tiene que ver con la “alta tolerancia social, fuertes incentivos económicos y estructura institucional”, agregó.

Así, más de la mitad de las empresas afectadas por la piratería creen que el gobierno no actuará contra este delito, de acuerdo con una encuesta hecha por la AmCham.

“Desde la perspectiva de las empresas, el panorama sobre la acción del Estado frente a la piratería presenta importantes desafíos. Respecto al sexenio anterior, solo el 1% considera que la situación mejoró algo o notablemente, mientras que el 76% percibe que empeoró”, explicó el organismo del sector privado.