Bitcoin se desploma 6.5%

Washington.- Bitcoin y las empresas vinculadas a las criptomonedas extendieron una caída de casi dos meses el lunes, siguiendo una venta masiva más amplia en el mercado de empresas tecnológicas que muchos consideran sobrevaloradas.

Bitcoin cayó un 6.5% después de haber bajado casi un 12% más temprano en el día, estabilizándose justo por encima de 85,000 dólares. La criptomoneda más negociada ha bajado aproximadamente un 33% desde que alcanzó un récord de 126,210,50 dólares el 6 de octubre, según la plataforma Coinbase. Bitcoin había subido desde abril en línea con el mercado de valores y en parte impulsado por un tono más amigable hacia las criptomonedas en Washington.

Las empresas que permiten a los inversores comprar y vender criptomonedas, así como el creciente número de empresas que han hecho de la inversión en bitcoin su principal enfoque de negocio, fueron golpeadas por la venta masiva del lunes.

Coinbase Global cayó un 5.4% y la plataforma Robinhood Markets perdió un 4.4%. La empresa de minería de bitcoin Riot Platforms cayó un 2.8%.

American Bitcoin, en la que los hijos del presidente Donald Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., tienen una participación, cayó un 8.1% y ahora ha bajado más del 41% desde el 30 de septiembre.

Analistas señalan varios factores que han llevado a la venta masiva de criptomonedas, incluyendo un sentimiento general de aversión al riesgo que ha dominado los mercados este otoño, llevando a los inversores hacia refugios más seguros como bonos y oro.

“Si bien la volatilidad sigue siendo inherente, estas condiciones indican que la integración de Bitcoin en las carteras está siendo puesta a prueba”, escribieron los analistas.