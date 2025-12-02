Bolsas inician mes con pie izquierdo

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.31 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.08% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.77 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.11% o 2 centavos por arriba del cierre del viernes.

Los mercados accionarios iniciaron el último mes del año en su mayoría en terreno negativo. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una caída de 0.90%, luego de cinco sesiones de ganancias, el Nasdaq Composite mostró una pérdida de 0.38%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0.53%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una disminución de 0.07%, perdiendo en dos de las últimas tres sesiones. Al interior, resaltaron los retrocesos de las emisoras: América Móvil con una baja de 3.24%; Bolsa Mexicana de Valores, -3.12%; Gruma, -2.61%; y Grupo Aeroportuario del Pacífico, -2.55%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 240 dólares por onza, con una ganancia de 0.42%. Por su parte, el petróleo WTI terminó la sesión cotizando en 59.32 dólares por barril, con una ganancia de 1.32%.