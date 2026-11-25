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NUEVA YORK.- El gigante de la moda rápida Shein deberá pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de que engañó a los consumidores sobre los plazos de envío y las reseñas de sus productos, indicó la agencia el martes.

La agencia también alegó que la compañía hizo afirmaciones engañosas sobre el origen de parte del algodón utilizado en algunos de sus artículos. Por ejemplo, se determinará que el algodón que Shein etiquetó como cultivado en EU provenía de China, y que no se pudo determinar el origen del algodón usado en algunos de sus productos, según las acusaciones.

La empresa, fundada en China en 2012, ahora tiene su sede en Singapur.

"Shein atrajo a los consumidores con promesas de ropa asequible, entrega rápida y el uso de proveedores que obtenían calificaciones superiores al promedio en estándares relacionados con el trabajo infantil y el trabajo forzado,", señaló Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor. "La empresa engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de sus clientes".

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