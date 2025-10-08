Siguen al alza reservas internacionales

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reservas internacionales siguen al alza con montos históricos reforzando el escudo financiero de México para enfrentar choques del exterior. Esto pese a la fortaleza del peso frente al dólar estadounidense, divisa en la que están documentadas la mayoría de las reservas de nuestro país en manos del Banco de México (Banxico).

El oro experimenta un periodo importante, metal en el que de igual manera hay una proporción que tiene el banco central como parte de la diversificación de activos que integran las reservas.

De ahí que se estima que el aumento del oro es lo que explica el incremento constante de las reservas internacionales del país.

Como parte de las reservas, Banxico tiene 3.86 millones de onzas troy de oro fino que equivalen a 13,246 millones de dólares.

Al cierre de la semana del 3 de octubre el saldo de las reservas ascendió a un total de 247 mil 733 millones de pesos (mmdd), informó Banxico. Lo anterior por un aumento semanal de 901 millones de dólares.

Según Banxico, esto se debe al cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de México. En lo que va del año llevan un incremento acumulado de 18 mil 744 millones de dólares.

De acuerdo con información de Banco Base, el oro cerró el tercer trimestre del presente año con una cotización de 3 mil 851 dólares por onza.