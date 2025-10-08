logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Lanza Tesla versiones de autos más económicas

Por AP

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Lanza Tesla versiones de autos más económicas

NUEVA YORK.- Tesla lanzó el martes nuevas versiones más económicas de dos de sus modelos de automóviles eléctricos con la esperanza de que estas ofertas ayuden a revivir sus decepcionantes ventas.

El nuevo Model Y, que cuesta poco menos de 40.000 dólares con un interior simplificado, surge tras una caída en las ventas de Tesla, que abarca la mayor parte del año pasado debido a boicots anti-Elon Musk dirigidos a la empresa. La compañía también ofrece una versión más económica de su Model 3 por menos de 35.000.

Tesla enfrenta una intensa presión para aumentar las ventas, pero también tiene grandes desafíos. Además de la reacción contra Musk, la empresa lidia con un probable impacto en la demanda tras la expiración, a finales de septiembre, de un crédito fiscal federal de hasta 7.500 dólares para compras de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla cayeron más del 2,5%, alcanzando los 441,08 dólares en las operaciones vespertinas del pasado martes. Cerraron el lunes con un aumento de más del 5 por ciento después de que la compañía intrigara a los fanáticos con publicaciones críticas en las redes sociales sobre un inminente anuncio de producto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lanza Tesla versiones de autos más económicas
Lanza Tesla versiones de autos más económicas

Lanza Tesla versiones de autos más económicas

SLP

AP

Siguen al alza reservas internacionales
Siguen al alza reservas internacionales

Siguen al alza reservas internacionales

SLP

El Universal

Cae producción automotriz 6%
Cae producción automotriz 6%

Cae producción automotriz 6%

SLP

El Universal

En septiembre, las armadoras redujeron su volumen de producción; de acuerdo con Inegi

Veremos a Pemex mucho más fuerte: B. Multiva
Veremos a Pemex mucho más fuerte: B. Multiva

Veremos a Pemex mucho más fuerte: B. Multiva

SLP

El Universal

Las medidas recientes han generado una reacción favorable