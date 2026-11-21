Suman más de 100 millones de líneas registradas
Las cifras de las líneas existentes en México de la CRT, dan un total de 144 millones
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CIUDAD DE MÉXICO.- Al terminarse el plazo para el registro de los números de telefonía móvil con terminación 0,1,2,3,4,5 y 6, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dijo que se registraron hasta el momento 104 millones.
El organismo regulador del sector dijo que ello representa el 86.8% de los 119 millones de líneas que estiman se vincularán, ya que se estima que hay otros 25 millones de servicios de telefonía que están en desuso y no se registrarán.
Las cifras de las líneas existentes en México de la CRT, de un total de 144 millones de líneas, corresponden al tercer trimestre del 2025, pero la firma consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) aseguró que al tercer trimestre del 2026 existían 153.1 millones de números móviles.
De acuerdo con la legislación vigente, los usuarios deberán de vincular su número telefónico a su CURP y a su identificación para poder mantener el servicio, de lo contrario se les suspenderá a partir de la fecha límite para hacer ese trámite y solamente tendrán acceso a números de emergencia, atención ciudadana, alertas sísmicas y mensajes de la empresa de telefonía.
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El servicio lo recuperarán una vez que realicen el proceso de vinculación de datos con su línea de telefonía móvil.
Líneas con terminación
6 registradas
De acuerdo con el reporte de la CRT, de las líneas con terminación "6", que debieron registrarse a más tardar el 15 de noviembre, se registraron 10 millones 125 mil 585 líneas.
"Esto representa 86.2% de las 11.2 millones de líneas estimadas para este dígito. De las líneas con dígito "6" suspendidas, ya se reactivaron 1 millón 222 mil 41".
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