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T-MEC tiene varios escenarios: CCE

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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T-MEC tiene varios escenarios: CCE
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      Ciudad de México.- La declaración del presidente de EU, Donald Trump, de que se saldrá del T-MEC, refleja los tiempos políticos de ese país donde habrá elecciones intermedias en noviembre, por lo que "hay que estar preparados" pues "seguirá golpeando a México", dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

      Agregó que hay dos caminos que se establecen en el convenio comercial. Si la Casa Blanca decide no renovar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o no hubiera un acuerdo, el pacto continuará por 10 años más, pero habrá revisiones anuales.

      El otro escenario es que si las tres partes deciden renovar el T-MEC se extenderá por 16 años con revisiones sexenales.

      Trump se refiere al primer escenario en el que sigue el tratado por una década más con revisiones cada año y "para nosotros en el sector empresarial lo importante es el que el tratado siga".

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      Entrevistado a la salida de la Junta de Consejo mensual del CCE, Medina Mora afirmó que México es el país que más le vende a Estados Unidos, por arriba de China, Taiwán y Canadá, "es el mercado número uno para 24 sectores económicos, Estados Unidos y México es el mercado número uno o número dos para 26 estados de la Unión Americana".

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