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CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que usuarios de telefonía móvil que reciben servicio de Telcel aseguran que aún no opera con regularidad su línea, la empresa telefónica aseguró que ya se solucionaron las intermitencias que se registraron.

Por la mañana, clientes de dicha empresa aseguraron que no tenían servicio de internet y que no podían hacer llamadas a otros números, lo que se reportó en redes sociales.

Al respecto, la firma de telecomunicaciones afirmó: "Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio".

Telcel respondió que "la red está arriba, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red de una manera paulatina".

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Usuarios de AT&T aseguraron tener problemas para comunicarse con otros usuarios, sin embargo, la firma dijo que ello se debía a terceros y no a ellos.

"Estimado cliente te informamos que la red de AT&T opera con normalidad, las dificultades que podrían estar experimentando algunos de nuestros usuarios para comunicarse con usuarios de otras compañías, se debe a causas ajenas a nuestra red y no es necesario que lo reportes gracias".

La falla de Telcel, comenzó alrededor de las 11 de la mañana.