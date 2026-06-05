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Volaris y Turkish Airlines, en alianza

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Volaris y Turkish Airlines, en alianza
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      Ciudad de México.- Volaris y Turkish Airlines anunciaron la firma de un acuerdo de código compartido para fortalecer la conectividad aérea entre México y el resto del mundo.

      Este acuerdo permitirá conectar la red internacional de Turkish Airlines, una de las aerolíneas que vuela a más países en el mundo, con la red doméstica de Volaris, creando nuevas oportunidades de viaje entre México, Europa, Medio Oriente, Asia y África.

      A través de esta alianza, los clientes de Turkish Airlines podrán viajar desde Estambul hacia los aeropuertos de CDMX y Cancún, y desde ahí conectar con varios destinos operados por Volaris dentro de México.

      Asimismo, los viajeros en México tendrán acceso, mediante Turkish Airlines, a una de las redes globales más amplias que abarca más de 130 países.

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      Los pasajeros podrán adquirir un solo itinerario, documentar su equipaje hasta el destino final, de acuerdo con regulaciones aplicables, y contar con protección.

      Por su parte Levent Konukcu, director de Inversiones y Estrategia de Turkish Airlines, destacó que México es un mercado importante para la aerolínea turca y esta colaboración representa una oportunidad para fortalecer su presencia y ampliar su conectividad en el país.

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