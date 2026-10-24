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Frida Sofía habla sobre abuso que denunció a Enrique Guzmán

La cantante y actriz viajó a México para iniciar proceso penal que considera desgastante.

Por El Universal

Octubre 24, 2026 06:52 p.m.
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Frida Sofía habla sobre abuso que denunció a Enrique Guzmán
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      Frida Sofía confesó lo difícil que fue tener que revivir el abuso que asegura sufrió por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, cuando era una niña, la hija de Alejandra Guzmán volvió a hablar del asunto luego de que Alfredo Adame cuestionara sus declaraciones al respecto en 2021.

      Frida Sofía responde a cuestionamientos y critica la industria

      Frida no sólo negó lo dicho por Adame, le respondió a través de varios mensajes por WhatsApp, y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, afirmó que detesta que hablen mal de ella sin saber, además, dijo que le asqueaba la industria, de la que se mantiene alejada desde hace tiempo.

      "Perdón por mi pinche sermón, pero ya me cagó que hablen por mí, estoy de verdad asqueada con esta industria y el pinche amarillismo y cómo le encanta destruir a las personas... Yo nunca empiezo un pedo, lo termino por pendeja, no sabes el coraje que me da que se metan conmigo sin razón, carajo", expresó.

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      Denuncia y proceso penal contra Enrique Guzmán

      Sobre su abuelo, reiteró que no quitará el dedo del renglón, porque lo que desea es que no lo que ella vivió cuando era niña (tocamientos por parte de su abuelo), no le ocurra de nuevo a nadie más.

      "Nunca voy a quitar el dedo del renglón porque me acuerdo, porque pasó y porque no quiero que le vuelva a pasar a nadie".

      Frida Sofía remarcó que ante lo sucedido se fue por la vía penal, viajó a México, pero lamentó que la Fiscalía "no hiciera nada" ante un proceso que le tomó tiempo e implicó desgaste y horror al tener que recordar de nuevo lo vivido.

      "El horror que fue tener que revivir cada cosa, porque sí me examinaron y sí fui a México, que no se enteraron esa es otra cosa, porque yo no quería que se enteraran, no me gusta este circo", afirmó.

      Frida lo único que desea es estar bien, por lo que se sinceró al decir que recordar lo vivido con su abuelo no le ayuda en nada para ello.

      "Lo único que quiero es estar bien, quiero estar bien, y esto me hace daño, me pone mal, y reacciono a una manera que no, no soy así, así me ha vuelto la mandita fama, la fama no es lo que parece", finalizó.

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