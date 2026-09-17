Alex Serrano enfrenta descontrol en dinámica con caja sorpresa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Durante una grabación realizada en la vía pública, el creador de contenido Alex Serrano (quien suele recorrer distintas zonas urbanas para realizar dinámicas donde entrega dinero y obsequios a los transeúntes) enfrentó una situación inesperada mientras llevaba a cabo un juego de interacción con la población.

Dinámica viral de Alex Serrano y descontrol en vía pública

La actividad, pensada originalmente para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad o a quienes lo siguieran en redes sociales, terminó en medio del descontrol de los asistentes.

La actividad consistía en dar a los participantes un límite de tres segundos para introducir la mano en una caja sorpresa y tomar el dinero u objetos que alcanzaran. De acuerdo con las imágenes del video grabado en el lugar, la dinámica se desarrollaba con normalidad mientras algunos participantes obtenían premios como dinero en efectivo o auriculares o celulares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reacción de Alex Serrano ante el desorden y consecuencias

El incidente ocurrió en el turno de una mujer, momento en el cual un grupo de transeúntes comenzó a introducir las manos en la caja sin el consentimiento del creador ni de su equipo. Acto seguido, la multitud se aglomeró sobre la estructura de cartón hasta romperla por completo para apoderarse del contenido restante.

En las imágenes se observa a las personas recogiendo el dinero del suelo y guardándolo rápidamente. Ante el desorden, Alex Serrano manifestó su molestia señalando: "¡No, no, no! ¡Era solo tres segundos!" y confirmó que no se realizaría una segunda ronda de regalos debido a la falta de orden.

El metraje generado alrededor del suceso acumuló rápidamente más de 6.4 millones de reproducciones y cientos de comentarios en plataformas digitales. La respuesta de los usuarios reflejó un rechazo generalizado hacia la conducta de las personas que irrumpieron en la actividad.

Entre las opiniones registradas en la publicación se aprecian comentarios de indignación como "me molesta que la gente sea tan abusiva" o "ver la cara de Alex me destrozó", expresando molestia por el comportamiento abusivo de los transeúntes frente a una dinámica benéfica. La molestia de la audiencia digital se centró en la falta de respeto hacia las reglas del juego y el daño provocado al material del equipo de producción.