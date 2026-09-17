logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo

El IPC de la BMV alcanzó 63,873.32 unidades en una jornada con mayoría de índices globales al alza

Por EFE

Septiembre 17, 2026 04:40 p.m.
A
BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este jueves un 0,58 %, para sumar dos avances en las últimas tres jornadas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a las 63.873,32 unidades, en una jornada de avances en la mayoría de los índices en el mundo.

      Impacto en la comunidad

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas ante la caída de los precios del petróleo a nivel internacional", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      Mientras que en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,58 % para ganar en dos de las últimas tres sesiones".

      Acciones destacadas en la BMV

      Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras Televisa (+3,93 %), Qualitas (+3,13 %), Gruma (+3,01 %), Genomma Lab (+2,28 %) y Grupo México (+2,15 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento positivo de este jueves, el índice mexicano acumula una baja del -2,38 % en lo que va de septiembre, y se apunta un retroceso del -0,68 % en lo que va del año.

      En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al pasar de 17,15 a 17,17 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 161,8 millones de títulos por un importe de 18.038 millones de pesos (unos 1.050 millones de dólares).

      De las 771 firmas que cotizaron en la jornada, 470 terminaron con sus precios al alza, 268 tuvieron pérdidas y 33 cerraron sin cambio.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 8,22 %; del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 4,72 %, y de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 4,24 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -7,14 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,84 %, y del Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el -5,02 %.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo
      BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo

      BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo

      SLP

      EFE

      El IPC de la BMV alcanzó 63,873.32 unidades en una jornada con mayoría de índices globales al alza

      Mueve BM récord de capital privado por 112 mil mdd
      Mueve BM récord de capital privado por 112 mil mdd

      Mueve BM récord de capital privado por 112 mil mdd

      SLP

      El Universal

      Las garantías emitidas por el GBM en 2026 alcanzaron 25.000 millones, superando la meta prevista para 2030.

      Wall Street y BMV cerraron a la baja
      Wall Street y BMV cerraron a la baja

      Wall Street y BMV cerraron a la baja

      SLP

      EFE

      Alza en turbosina pega a aerolíneas
      Alza en turbosina pega a aerolíneas

      Alza en turbosina pega a aerolíneas

      SLP

      El Universal

      Han perdido 616 mil mdp en el primer semestre de este año